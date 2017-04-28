Вячеслав Малафеев: "У Безбородова по сравнению со многими конкурентами большой опыт"

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" отметил, что арбитр Владислав Безбородов имеет большой опыт для работы на матче ЦСКА - "Спартак". По его словам, за кандидатуру питерского судьи говорит его стрессоустойчивость, понимание футбола и умение справиться с ажиотажем.

– Влад Безбородов – лучшая кандидатура для дерби ЦСКА – "Спартак"?

– Не мне определять, кому работать на таком матче. Но понятно, что это должен быть тот арбитр, у кого выше авторитет, кто лучше других выглядел на данном отрезке сезона, кто психологически устойчив. Ведь давление будет колоссальным. Как в прессе до игры, так и на самом стадионе. Да и на поле страсти начнут кипеть.

– Какую черту выделите у судьи Безбородова?

– У Влада по сравнению со многими конкурентами большой опыт, в том числе международный. За рубежом матчи тоже проходят достаточно нервно и сопровождаются большим ажиотажем. Еще Влад сам долго играл в футбол и понимает психологию игроков. Добавим к этому стрессоустойчивость и умение уверенно вести игру. Последние два качества и выделю как основные. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Напомним, матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полное интервью Вячеслава Малафеева