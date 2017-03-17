Вячеслав Малафеев: "Тимощук улучшит коммуникацию внутри "Зенита"

Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев отметил, что бывший полузащитник "Баварии" Анатолий Тимощук будет полезен в тренерском штабе питерского клуба. По его словам, 37-летний украинец легко вольется в коллектив.

– Учитывая огромный опыт выступления Тимощука за разные клубы и сборную, его умение общаться и находить общий язык как с партнерами, так и с руководством, в "Зените" наверняка рассчитывают на то, что он улучшит коммуникацию внутри команды. Все-таки последние результаты и достижения "Зенита" не так хороши, как хотелось бы клубу и его болельщикам. Поэтому идет поиск определенного кадрового баланса.

Не сказать, что Толя коренной петербуржец, но наш город для него уже родной. И патриотизма в отношении Зенита ему не занимать. Поэтому не сомневаюсь, что он будет полезен команде и ее тренерскому штабу. Думаю, Толя вновь легко вольется в коллектив. Он всех знает, со всеми знаком. Со своей стороны хочу пожелать ему удачи на новой для него работе в "Зените". (Сергей ЦИММЕРМАН)