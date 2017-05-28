Вячеслав Малафеев: "Негативная волна среди болельщиков говорила, что "Зениту" нужно что-то кардинально менять"

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение, что отставка Мирчи Луческу с поста главного тренера питерцев была предказуемой. Сегодня "Зенит" объявил об уходе с поста наставника команды румынского специалиста.
Как позавчера сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава клуба Сергей Фурсенко назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.
В субботу Константин Сарсания был назначен спортивным директором клуба. Ранее специалист уже работал в "Зените": с 2006 года – спортивным директором, а с 2008-го – советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.
– Последние изменения в руководстве "Зенита" дали понять, что в клубе будет происходить что-то новое, – цитирует ТАСС Малафеева. – Это было предсказуемо, что Луческу пришлось уйти, учитывая, что клуб выбрал другой вектор развития. Негативная волна в прессе и среди болельщиков также говорила о том, что в клубе нужно что-то кардинально менять.
Время покажет, что будет дальше. В последние годы клуб боролся только за первые места. Понимаю, как переживает Алексей Миллер, особенно в ситуации, когда "Спартак" становится чемпионом. У "Зенита" появится мотивация, которая заставит команду двигаться в правильном направлении.
Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"
Mao11
Тренер не виноват когда игроки просто не играют потому, что не желают, а наказать их по контракту нельзя формально они на поле вышли, а то,что не показывали свой уровень иди докажи, что специально. Такие вопросы должны быть прописаны в контракте, например нападающий должен забить за ЧР 20 голов, если не забил платит неустойку, полузащитник 15 голов, если нет так же платит и т.д. каждый футболист обязан понимать, что он работник и не имеет право отлынивать от работы иначе будет наказан. Все это можно предусмотреть и ответственность тоже, причем для всех клубов.
23:01
Mao11
Игроки Зенита при индивидуальной силе просто не играли в футбол и не отрабатывали свою огромную зарплату, все забывают, что эти господа имеют контракты, которые требуют постоянной отдачи и при таких выплатах говорить о том, что игрок устал, у него болит коленка, заболел копчик,значит ему не нужны деньги зачем он пришел играть в футбол,взял бы инвалидность и получал свои 5 тысяч рублей в месяц как все простые инвалиды России, однако они все имеют зарплаты исчисляемые миллиардами рублей и обязаны сдыхать на поле в каждом матче, но отработать свои деньги чего не было видно всю вторую половину сезона. Результат не заставил себя ждать.Даже, если они знали, что принято решение подарить всем московским спартаковским фанатам, которых ненавидит вся Россия победу, обязаны за такие деньги все равно грызть землю, а доказывать, что они лучше играют в футбол, но этого никто не увидел.
22:52