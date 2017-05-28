Вячеслав Малафеев: "Негативная волна среди болельщиков говорила, что "Зениту" нужно что-то кардинально менять"

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение, что отставка Мирчи Луческу с поста главного тренера питерцев была предказуемой. Сегодня "Зенит" объявил об уходе с поста наставника команды румынского специалиста.

Как позавчера сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, экс-глава клуба Сергей Фурсенко назначен председателем правления и президентом и до завершения корпоративных процедур будет исполнять функции генерального директора.

В субботу Константин Сарсания был назначен спортивным директором клуба. Ранее специалист уже работал в "Зените": с 2006 года – спортивным директором, а с 2008-го – советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

– Последние изменения в руководстве "Зенита" дали понять, что в клубе будет происходить что-то новое, – цитирует ТАСС Малафеева. – Это было предсказуемо, что Луческу пришлось уйти, учитывая, что клуб выбрал другой вектор развития. Негативная волна в прессе и среди болельщиков также говорила о том, что в клубе нужно что-то кардинально менять.

Время покажет, что будет дальше. В последние годы клуб боролся только за первые места. Понимаю, как переживает Алексей Миллер, особенно в ситуации, когда "Спартак" становится чемпионом. У "Зенита" появится мотивация, которая заставит команду двигаться в правильном направлении.

Константин Сарсания: "Постараемся достичь тех же целей, что и в первый приход в "Зенит"