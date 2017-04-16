Вячеслав Колосков: "Спартак" еще не чемпион, но показал чемпионскую игру"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1) команды продемонстрировали игру уровня лучших европейских чемпионатов. Колосков отметил лидерские качества нападающего москвичей Квинси Промеса.
– Я редко хожу на стадион, – сказал Колосков. – Сегодня получил истинное удовольствие от матча. Команды продемонстрировали игру уровня лучших европейских чемпионатов. Квинси Промес проявил себя как настоящий лидер "Спартака", показав мастерство высочайшего класса.
– После победы "Спартак" можно считать чемпионом?
– Пока нет, еще осталось много матчей, но сегодня хозяева продемонстрировали поистине чемпионскую игру. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Habar
Зачёт!
22:46
fedor pavlovitsh
Потому и футбол у нас такой "хороший"!!!!!!!
22:43