22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вячеслав Колосков: "Спартак" еще не чемпион, но показал чемпионскую игру"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что в матче 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (2:1) команды продемонстрировали игру уровня лучших европейских чемпионатов. Колосков отметил лидерские качества нападающего москвичей Квинси Промеса.

– Я редко хожу на стадион, – сказал Колосков. – Сегодня получил истинное удовольствие от матча. Команды продемонстрировали игру уровня лучших европейских чемпионатов. Квинси Промес проявил себя как настоящий лидер "Спартака", показав мастерство высочайшего класса.

– После победы "Спартак" можно считать чемпионом?

– Пока нет, еще осталось много матчей, но сегодня хозяева продемонстрировали поистине чемпионскую игру. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Habar

Зачёт!

22:46

fedor pavlovitsh

Потому и футбол у нас такой "хороший"!!!!!!!

22:43

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