Вячеслав Колосков: "Слова Луческу про Мутко и "Спартак" - чушь полнейшая"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков слова бывшего главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу полной ерундой. ранее румынский наставник заявил, что глава РФС Виталий Мутко содействовал тому, чтобы "Спартак" стал чемпионом России.

– Нигде не принято ругать судей после проигранных матчей, – цитирует Колоскова "Спорт уик-энд". - Но если надо оправдать непопадание в Лигу чемпионов, нужно искать причину. Одна из них - судьи. Что касается высказываний в адрес Виталия Леонтьевича, то это какой-то эмоциональный прорыв. Луческу забывает о том, что Мутко - прежде всего президент национальной ассоциации.

Он не назначает судей и не является инспектором матча. Даже в раздевалки не заходит. Чушь полнейшая. У Мутко, насколько я знаю, хорошие отношения с Гинером и с Дюковым. Так что все эти обвинения – из области фантазии и эмоций.