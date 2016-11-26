Вячеслав Грозный: "При малейшей возможности Глушаков будет "стрелять"

Бывший тренер "Спартака" и "Терека" Вячеслав Грозный в преддверии матча 15-го тура чемпионата России между этими командами отметил, что соперники достойны друг друга. По словам наставника, при малейшей возможности полузащитник москвичей Денис Глушаков будет бить по воротам.

– Сейчас чуть ли не самое популярное футбольное высказывание в России: "Глушаков – это похороны". Допускаете, что Денис своей "пушкой" на сей раз лишит "Терек" трех очков?

– Уверен, что Рахимов обратит внимание своих игроков на Глушакова. "Терек" постарается заблокировать его удары со средней дистанции, полузащита выдвинется выше и отодвинет игру от своих ворот. Грозненцы создадут целую систему перекрытия зон и перехватов мяча. Правда, при малейшей возможности Денис будет "стрелять".

– Кого выделите в составе хозяев?

– Балая. Считаю албанца одним из открытий этого чемпионата России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Грозного