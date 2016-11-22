Вячеслав Грозный: "Не думаю, что "Локомотив" горит желанием расстаться с Самедовым"

Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный в интервью "СЭ" подчеркнул, что исключать переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в "Спартак" нельзя. Ранее "СЭ" сообщал, что этот трансфер может состояться зимой.

– По-вашему, переход Самедова в "Спартак" – слух?

– Самедов достаточно квалифицированный футболист. Я с ним знаком. Он лидер "Локомотива". Не думаю, что железнодорожники горят желанием с ним расстаться. Конечно, не владею всей информацией, могу только предполагать.

– С трудом верится в такой трансфер?

– Нет, почему? Все реально в футболе. Дыма без огня не бывает, исключать ничего нельзя. Наверное, Каррера рассматривает опытных, высококвалифицированных игроков, которые помогут красно-белым наконец-то стать чемпионом. А я в этом просто уверен! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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