Вячеслав Грозный: "Грузины талантливы и трудолюбивы. Взгляните на Ананидзе"

Новый главный тренер тбилисского "Динамо" Вячеслав Грозный отметил трудолюбие грузинских футболистов. Также специалист выразил надежду на то, что на игры команды будут ходить больше болельщиков, чем сегодня.

– До подписания контракта я посещал игры "Динамо", и на трибунах нет болельщиков, – цитирует Грозного Worldsport.ge. – Это печально. Надеюсь, что на наши матчи будут ходить толпы. Наверняка необходимо будет усилить команду, но сначала я хочу поближе познакомиться с имеющимися футболистами.

Грузины очень талантливы и трудолюбивы. Например, Каха Каладзе, выступавший за киевское "Динамо" и "Милан". В такие клубы не попадают за красивые глаза. Все это стало результатом его таланта и тяжелого труда. Или другой пример – Джано Ананидзе, который сегодня выступает за "Спартак", лидирующий в чемпионате России.

Вячеслав Грозный: "В Тбилиси мне работать интересно. А из России никто не звал"