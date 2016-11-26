Вячеслав Грозный: "Думаю, Промес уже смотрит в сторону чемпионата Англии"

Бывший тренер "Спартака" и "Терека" Вячеслав Грозный в преддверии матча 15-го тура чемпионата России между этими командами объяснил спад в игре нападающего москвичей Квинси Промеса. По словам наставника, в России голландец уже все доказал.

– С чем связываете некоторый спад Промеса в последнее время?

– С одной стороны, сказываются последствия травмы. С другой – соперники к нему уже приноровились. Он один из самых ярких исполнителей РФПЛ, к нему приковано особое внимание. Тренеры готовят под голландца целый комплекс ловушек. Но мне кажется, здесь следует поговорить и о третьем аспекте.

– Каком?

– Думаю, Квинси уже смотрит в сторону чемпионата Англии. Промес видит, как его соотечественники выступают там – при полных трибунах в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуле" и так далее. Да, нападающий об этом открыто не говорит, но в голове, думаю, такая мысль сидит. В России он уже все доказал, ему интересны другие скорости, другие соперники.

– По-вашему, выступать в России голландцу уже приелось?

– На мой взгляд, да. Любой спортсмен хочет попробовать себя на более высоком уровне. И было бы странно осуждать за такое намерение Промеса. Я его понимаю. При этому ему следует каждый матч проводить на очень высоком уровне, чтобы уехать в английскую премьер-лигу. И в нем уверен: парень не халтурщик. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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