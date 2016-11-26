Вячеслав Грозный: "Депай поможет "Спартаку" взять золотые медали и уедет назад"

Бывший тренер "Спартака" и "Терека" Вячеслав Грозный в преддверии матча 15-го тура чемпионата России между этими командами отметил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай вполне может перейти в московский клуб.

– А верите, что в "Спартак" из "МЮ" может перебраться Депай?

– Да. Такой сценарий отбрасывать нельзя ни в коем случае. В Манчестере парень сейчас не проходит в состав. Так почему бы на время не перейти в российский топ-клуб, который борется за чемпионство? Допускаю, что Депай поиграет в "Спартаке" в аренде, поможет взять золотые медали и уедет назад.

– Полузащитник "Терека" Олег Иванов – один из самых недооцененных футболистов чемпионата России?

– Олег – игрок-умница. По культуре паса его можно сравнить с Титовым. Своими передачами Иванов украшает футбол, может решить исход матча. На него всегда любо-дорого смотреть.

– Тогда почему он столько лет выступает за "Терек"?

– Понимаю ваш вопрос. Когда-то читал об интересе к нему ЦСКА и "Спартака". Но у тех же армейцев тогда, например, играли Еременко и Дзагоев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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