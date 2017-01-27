Вячеслав Булавин: "Может, Луческу уже не рассчитывает на Кержакова?"

Экс-игрок и тренер "Зенита" Вячеслав Булавин высказал предположение, что нападающий питерцев Александр Кержаков сам попросил не брать его на второй сбор команды в Испанию. Ранее сине-бело-голубые опубликовали список футболистов, которые продолжат подготовку ко второй части сезона, и 34-летнего форварда в нем не оказалось.

– Трудно сказать, в чем дело, – сказал Булавин. – Нужно точно знать по какой причине Кержакова не взяли на вторые сборы. Может, это семейные дела или Луческу уже на него не рассчитывает. Наверное, скоро узнаем причину. Может, Саша сам об этом скажет.

Нужен ли Кержаков "Зениту"? Сейчас в команде большой набор игроков в атаке и в линии атакующих полузащитников, поэтому конкуренция очень высокая. Нужно показывать себя. Как Александр проявил себя на первом сборе, я не знаю. Поэтому мне сложно судить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)