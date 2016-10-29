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Второй гол "Спартака": где был Вернблум?

Второй гол в матче "Спартак" - ЦСКА.
Второй гол в матче "Спартак" - ЦСКА.
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Тактические ошибки предопределили второй пропущенный мяч армейцами в столичном дерби "Спартак"ЦСКА в рамках 12-го тура премьер-лиги.

Голевая атака стала возможна не в последнюю очередь вследствие того, что игроки ЦСКА увлеклись высоким прессингом, а когда "Спартак" из-под него вышел за счет средних передач, не успели оттянуться назад. Грубее всех ошибся опорный полузащитник Понтус Вернблум, застрявший в центре поля в то время как спартаковец Денис Глушаков рванулся вперед в свободную зону, которую должен караулить "опорник".

Получив время на то, чтобы обработать мяч и принять решение, Глушаков сделал выверенный пас вразрез между Сергеем Игнашевичем и Василием Березуцким. Игнашевич в этом эпизоде сконцентрировал внимание на мяче и упустил за спиной рывок Зе Луиша, а его напарник опоздал с подстраховкой. В результате форвард вышел один на один с Игорем Акинфеевым и за счет резкой игры на опережение перебросил мяч через выскочившего из ворот голкипера. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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