16:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вторая группа игроков "Зенита" прошла медосмотр

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Сегодня вторая группа футболистов "Зенита" вышла из отпуска и прошла медицинский осмотр, сообщает официальный сайт клуба. В их числе - Роберт Мак, Хави Гарсия, Луиш Нету, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Маурисиу, Жулиану, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Олег Шатов, Данни и Лука Джорджевич. Игроки прошли ЭКГ, УЗИ и специальный тесты, а также их осмотрели кардиолог, травматолог, невролог, офтальмолог и другие специалисты. 

11 января "Зенит" вылетит из Пулкова в Дубай, где проведет 12-дневные сборы. В ОАЭ сине-бело-голубые сыграют с китайским "Чанчунь Ятай", венгерским "Видеотоном" и узбекским "Локомотивом".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/10/vtoraya-gruppa-igrokov-proshla-meditsinskiy-osmotr-v-mmts-sogaz/

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