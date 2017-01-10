Вторая группа игроков "Зенита" прошла медосмотр

Сегодня вторая группа футболистов "Зенита" вышла из отпуска и прошла медицинский осмотр, сообщает официальный сайт клуба. В их числе - Роберт Мак, Хави Гарсия, Луиш Нету, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Маурисиу, Жулиану, Доменико Кришито, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Олег Шатов, Данни и Лука Джорджевич. Игроки прошли ЭКГ, УЗИ и специальный тесты, а также их осмотрели кардиолог, травматолог, невролог, офтальмолог и другие специалисты.

11 января "Зенит" вылетит из Пулкова в Дубай, где проведет 12-дневные сборы. В ОАЭ сине-бело-голубые сыграют с китайским "Чанчунь Ятай", венгерским "Видеотоном" и узбекским "Локомотивом".