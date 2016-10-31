ВТБ против выплаты 2,7 миллиарда рублей за экс-генподрядчика строительства стадиона в Санкт-Петербурге

Банк ВТБ, который предоставлял банковскую гарантию бывшему генподрядчику строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, против выплаты гарантий в размере 2,7 миллиарда рублей властям города. Об этом в суде рассказал представитель комитета по строительству.

– При этом у нас есть взаимоотношения с банком ВТБ, предоставившим гарантию, в обеспечение обязательств по государственному контракту, – цитирует ТАСС представителя комитета. – Банк уже заявляет возражения на выплату в бюджет неотработанного аванса, а это 2,7 млрд рублей бюджетных средств.

Заседание по делу продолжится 14 ноября. В суде комитет по строительству города отстаивает свои права по трем искам к бывшему генподрядчику стадиона компаниям "Инжтрансстрой-СПб" и корпорации "Трансстрой". Кроме того, бывший генподрядчик также подал три иска к комитету по строительству о признании недействительным расторжения контракта в одностороннем порядке и взыскании убытков. Иски находятся в стадии рассмотрения.