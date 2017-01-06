21:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Встреча "Спартака" и "Локомотива" по Самедову состоится 12 января

0
0
0

По информации "СЭ", встреча представителей "Спартака" и "Локомотива" по поводу трансфера полузащитника Александра Самедова состоится 12 января. По состоянию на сегодня единственным предложением "Спартака" остается оферта на 2 миллиона евро.

В интервью "СЭ" президент "Локо" Илья Геркус заявлял о готовности расстаться с футболистом не менее чем за 5 миллионов евро – такова сумма отступных в контракте Самедова. (Сергей ЕГОРОВ)

"Известия": Самедов готов оплатить четверть своих отступных за переход в "Спартак"

Опрос

Нужен ли Самедов "Спартаку"?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ