Встреча "Спартака" и "Локомотива" по Самедову состоится 12 января

По информации "СЭ", встреча представителей "Спартака" и "Локомотива" по поводу трансфера полузащитника Александра Самедова состоится 12 января. По состоянию на сегодня единственным предложением "Спартака" остается оферта на 2 миллиона евро.

В интервью "СЭ" президент "Локо" Илья Геркус заявлял о готовности расстаться с футболистом не менее чем за 5 миллионов евро – такова сумма отступных в контракте Самедова. (Сергей ЕГОРОВ)

"Известия": Самедов готов оплатить четверть своих отступных за переход в "Спартак"