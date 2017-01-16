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Встреча Луиза Адриану – прямой эфир из аэропорта

ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото AFP
ЛУИЗ АДРИАНУ. Фото AFP
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Сегодня в расположение "Спартака" должен прилететь звездный новичок красно-белых, нападающий Луиз Адриану. Бразилец переходит в московский клуб из "Милана", официально сделка будет оформлена в ближайшее время. По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентстких выплат. Контракт с ним будет заключен на 2,5 года.

"СЭ" на своей странице в социальной сети Facebook проведет прямой видеоэфир из аэропорта, куда вот-вот должен приземлиться самолет с бразильцем на борту.

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