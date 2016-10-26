Все билеты в сектор ЦСКА на дерби со "Спартаком" проданы

В среду были реализованы последние билеты в гостевой сектор на матч 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Отдельно подчеркивается, что дополнительных поступлений билетов для болельщиков красно-синих не будет.

Напомним, что встреча состоится 29 октября на "Открытие Арене". Начало поединка – в 18.00 по московскому времени. "Спартак" подходит к дерби в статусе лидера турнирной таблицы, ЦСКА идет третьим, отставая на четыре очка.