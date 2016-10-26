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Все билеты в сектор ЦСКА на дерби со "Спартаком" проданы

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В среду были реализованы последние билеты в гостевой сектор на матч 12-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Отдельно подчеркивается, что дополнительных поступлений билетов для болельщиков красно-синих не будет.

Напомним, что встреча состоится 29 октября на "Открытие Арене". Начало поединка – в 18.00 по московскому времени. "Спартак" подходит к дерби в статусе лидера турнирной таблицы, ЦСКА идет третьим, отставая на четыре очка.

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vse-bilety-v-krasnosiniy-sektor-na-match-spartak-pfk-cska-prodany/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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