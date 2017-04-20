Все билеты на первый матч "Зенита" на арене "Санкт-Петербург" проданы

Как стало известно "СЭ", все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал", который пройдет на новой арене "Санкт-Петербург", уже проданы. Всего для зрителей было предоставлено порядка 20 000 мест, поскольку эта игра первая из трех тестовых перед Кубком конфедераций. Из них порядка 10 000 мест остались за владельцами абонементов и почти столько же поступили в продажу. Около 300 билетов забронировано за гостями из Екатеринбурга. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Матч "Зенит" - "Урал" состоится 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.
King's Bounty 161
И еще. Каски выдавать будут ? ps Рейтузу не надо.
12:57
King's Bounty 161
Кто знает, а у Открытия и Конюшни были тестовые режимы или сразу пускали ?!
12:56
shpasic
все билеты на Распио-Арену проданы, можно переносить игру обратно на Петровский и по второму кругу продать билеты)
12:52
Свинству Бой!
Как бэ аншлаг! Посмотрим, что будет на Краснодар, когда по плану разрешать посещаемость в 35 тыс. Владельцев абонов больше не станет, а вот сколько билеты купят интересно посмотреть. Думаю не больше 15 тыс. Хотя ради экскурсию в теплый майский день может случится и прибавка, тогда 20.
12:45