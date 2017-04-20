Все билеты на первый матч "Зенита" на арене "Санкт-Петербург" проданы

Как стало известно "СЭ", все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал", который пройдет на новой арене "Санкт-Петербург", уже проданы. Всего для зрителей было предоставлено порядка 20 000 мест, поскольку эта игра первая из трех тестовых перед Кубком конфедераций. Из них порядка 10 000 мест остались за владельцами абонементов и почти столько же поступили в продажу. Около 300 билетов забронировано за гостями из Екатеринбурга. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Матч "Зенит" - "Урал" состоится 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.