14:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы

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Все билеты на матч 23-го тура "Спартак""Зенит" проданы онлайн, информирует официальный сайт красно-белых. В кассах билетов нет.

Отмечается, что для владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены за два дня в период свободной онлайн-продажи.

Напомним, что вместимость "Открытие Арены", где проводит домашние матчи "Спартак", составляет 45 тысяч зрителей.

Встреча "Спартак" – "Зенит" состоится в воскресенье, начало – в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Don

SS-1525-Sergey, ну нам до вас вонючих далеко, мы чужих игроков не выбегаем на поле бить)))

15:50

SS-1525-Sergey

Свиней нельзя пускать за стол, они же всегда показывают, что вести себя не умеют, опять на крышу полезут или дырку копытами проковыряют где-нибудь и обязательно свалятся, или с крыши, или в дыру!

15:43

pipkin

Какие два дня, блин.. Пятого сайт лежал весь день, оживел около часа ночи только. И билетов уже не было. До того периодически показывал количество оставшихся, но купить не давал.

14:58

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