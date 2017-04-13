Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы

Все билеты на матч 23-го тура "Спартак" – "Зенит" проданы онлайн, информирует официальный сайт красно-белых. В кассах билетов нет.

Отмечается, что для владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены за два дня в период свободной онлайн-продажи.

Напомним, что вместимость "Открытие Арены", где проводит домашние матчи "Спартак", составляет 45 тысяч зрителей.

Встреча "Спартак" – "Зенит" состоится в воскресенье, начало – в 20.00 по московскому времени.