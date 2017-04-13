Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы

Все билеты на матч 23-го тура "Спартак" – "Зенит" проданы онлайн, информирует официальный сайт красно-белых. В кассах билетов нет.
Отмечается, что для владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены за два дня в период свободной онлайн-продажи.
Напомним, что вместимость "Открытие Арены", где проводит домашние матчи "Спартак", составляет 45 тысяч зрителей.
Встреча "Спартак" – "Зенит" состоится в воскресенье, начало – в 20.00 по московскому времени.
Don
SS-1525-Sergey, ну нам до вас вонючих далеко, мы чужих игроков не выбегаем на поле бить)))
15:50
SS-1525-Sergey
Свиней нельзя пускать за стол, они же всегда показывают, что вести себя не умеют, опять на крышу полезут или дырку копытами проковыряют где-нибудь и обязательно свалятся, или с крыши, или в дыру!
15:43
pipkin
Какие два дня, блин.. Пятого сайт лежал весь день, оживел около часа ночи только. И билетов уже не было. До того периодически показывал количество оставшихся, но купить не давал.
14:58