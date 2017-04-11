Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы

На матч 23-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом", который состоится 16 апреля, все билеты проданы. Об этом сообщает официальный "Инстаграм" фанатского движения красно-белых "Фратрия".
– "Спартак" продолжает удерживать пальму первенства по посещаемости, – говорится в сообщении "Фратрии". – Всего одиннадцать домашних и одиннадцать гостевых матчей посетили около полумиллиона зрителей (496 496).
На матч "Спартак" - "Зенит" (16 апреля 20:00) все билеты проданы! "Спартак" продолжает удерживать пальму первенства по посещаемости. Всего одиннадцать домашних и одиннадцать гостевых матчей посетили около полумиллиона зрителей (496 496). #спартак #spartak #fcsm #футбол #рфпл #rfpl #ультрас #ultras #фратрия #fratria #стадионспартак #тушино #зенит #zenit #spb #спб