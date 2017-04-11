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Все билеты на матч "Спартак" - "Зенит" проданы

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На матч 23-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом", который состоится 16 апреля, все билеты проданы. Об этом сообщает официальный "Инстаграм" фанатского движения красно-белых "Фратрия".

– "Спартак" продолжает удерживать пальму первенства по посещаемости, – говорится в сообщении "Фратрии". – Всего одиннадцать домашних и одиннадцать гостевых матчей посетили около полумиллиона зрителей (496 496).

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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