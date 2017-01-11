10:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Врачи "Ювентуса" передали привет Каррере

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Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о визите в Турин к коллегам из "Ювентуса". Он отметил, что итальянская сторона прибудет в Москву для обмена опытом.

– Нас встретили гостеприимно и доброжелательно, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Вартапетова. – Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба "Ювентуса" и ответили на наши многочисленные вопросы. Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента "Спартака".

Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на "Открытие Арене" и в музее славы красно-белых. Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Хорошо, что не патологоанатомы.

11:23

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