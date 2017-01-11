Врачи "Ювентуса" передали привет Каррере

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о визите в Турин к коллегам из "Ювентуса". Он отметил, что итальянская сторона прибудет в Москву для обмена опытом.

– Нас встретили гостеприимно и доброжелательно, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Вартапетова. – Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба "Ювентуса" и ответили на наши многочисленные вопросы. Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента "Спартака".

Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на "Открытие Арене" и в музее славы красно-белых. Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники.