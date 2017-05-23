Врач Лю Хуншэн покидает "Спартак"

Как стало известно "СЭ", в конце мая из "Спартака" уходят три человека – начальник команды Евгений Демин, врачи Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. О причинах расставания с ними пока не известно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Как стало известно "СЭ", в конце мая из "Спартака" уходят три человека – начальник команды Евгений Демин, врачи Лю Хуншэн и Андрей Гришанов. О причинах расставания с ними пока не известно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
za_yatc
Странные ты себе находишь поводы поприкалываться. Больше на пещерное невежество смахивает.
17:12
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
ДВА бОтана--помпона решили по-умничать---по-словоблудствовать....... Да ПОПРИКАЛЫВАЛСЯ я просто над ТЕРМИНАМИ """начальник------хозяин""" !!!!!
17:09
kolan
Разве не могут быть у структуры РАЗНЫЙ* начальник и владелец, корректировка к моему предыдущему сообщению для Алкаша, который все на ЛВС наезжает
17:03
za_yatc
.
16:59
za_yatc
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР, как давно ты стали интересоваться футболом вообще? Впрочем, по нику понятно, что недавно Открой официальные сайты клубов, в конце концов, да посмотри сам. Отдельная должность - начальник команды.
16:59
kolan
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР ЗА ЯТЦ,,,,,,,,,,,, Ну,да,ну,да.... То есть ВЛАДЕЛЕЦ --- НЕ НАЧАЛЬНИК ???? А кто тогда ХОЗЯИН ???? Владелец или Начальник ???? 16:47 Глупейшие вопросы задаете, уважаемый. Разве не могут быть у структуры начальник и владелец? Даю Вам пример тогда на пальцах: В Акционерных обществах есть собственники, они же владельцы акций, в чью выгоду пытается работать общество. Они, по сути, не являются работниками предприятия, однако же принятие значительных решений висит на данной категории людей. Начальством же, по факту, является Совет Директоров, избираемый уже из работников предприятия
16:58
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
ЗА ЯТЦ,,,,,,,,,,,, Ну,да,ну,да.... То есть ВЛАДЕЛЕЦ --- НЕ НАЧАЛЬНИК ???? А кто тогда ХОЗЯИН ???? Владелец или Начальник ????
16:47
za_yatc
Вероятно, Л. - владелец все-таки.
16:40
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
А кто такой Е.Дёмин ??? Разве НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ не Л. федун ?????
16:38
za_yatc
баламошка :))) А вообще будет интересный сезон, уверен.
16:31
баламошка
za_yatc Надо бы ЦСКА кого-нибудь из Китая пригласить. В следующем сезоне помогать готовить специфические блюда китайской кухни. Свиные ушки, еще что-нибудь подобное.///////////и заячьи жопки)
16:29
za_yatc
Надо бы ЦСКА кого-нибудь из Китая пригласить. В следующем сезоне помогать готовить специфические блюда китайской кухни. Свиные ушки, еще что-нибудь подобное.
16:23
баламошка
Кстати, многие футболисты Спартака (кто-не помню, все интервью в башке перемешаны, ведь Лю обо мне не заботился) хвалили Лю. Так что спасибо Вам за всё, врачеватель с Востока Лю Хуншэн! Да пребудет с тобой сила!
16:17
Supostat
Жаль доктора Лю, хороший мужик, веселые и интересные интервью давал. Успехов, доктор Лю! Будем помнить вас и вспоминать добрым словом
16:15
Смерть сусликам
Лю Хуншэн 13 лет в Спартаке кто же будет традиционной народной китайской медициной лечить и иглоукалыванием заниматься.
16:11
King's Bounty IIII
баламошка Кто теперь будет учить наших футболистов кунг-фу?! _____________ Убойный футбол !
16:09
баламошка
Кто теперь будет учить наших футболистов кунг-фу?!
16:06