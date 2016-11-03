Войцех Ковалевски: "Потенциал Зе Луиша намного выше, чем у Павлюченко"

В воскресенье в гостях у "СЭ" побывал бывший вратарь красно-белых и сборной Польши Войцех Ковалевски. Он выразил мнение, что нападающий "Спартака" Зе Луиш по потенциалу превосходит бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко.

– Впервые за долгое время у "Спартака" есть форвард с солидным набором сильных качеств – Зе Луиш. Если вспоминать вашу команду, с кем можно сравнить нападающего из Кабо-Верде?

– Это не так просто сделать, поскольку рисунок игры "Спартака" при мне был все-таки немного другой. Мы часто проходили центр поля за счет длинных передач, после чего разыгрывали комбинации у чужой штрафной низом, а в субботу я смог насчитать максимум пять-шесть пасов верхом, идущих от вратаря. Очень мало. Все низом в ноги, вразрез, в свободную зону.

А что касается сравнения… Павлюченко в лучшие времена по легкости движения, эластичности был похож на Зе Луиша. Но потенциал у сегодняшнего форварда "Спартака" намного выше. И думаю, он еще будет расти и развиваться.

– То есть Зе Луиш сильнее Павлюченко?

– Я говорю именно про потенциал. Посмотрим, как африканец его реализует.

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