Войцех Ковалевски: "Испытал радость и гордость за "Спартак"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски, ныне работающий тренером вратарей "Легии", отметил, что получил много поздравлений после того как красно-белые досрочно стали чемпионами России. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1) и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Испытал радость и гордость за "Спартак". В свое время мы боролись за титул, но не смогли порадовать болельщиков, а нынешняя команда преподнесла им большой подарок, – сказал Ковалевски. – Наконец-то красно-белые выиграли! Было предчувствие после матча с "Томью", что до игры в Перми дело не дойдет. Но сильно не задумывался над тем, что происходит в России. Мы готовились с "Легией" к матчу чемпионата Польши.

– Где находились, когда "Спартак" стал чемпионом?

– В раздевалке "Легии". Включил телефон, а там уже куча поздравлений. Был очень рад, на спартаковскую улицу пришел праздник. Фанаты заслужили эту победу. Чемпионство открывает новый период в истории клуба.

– И как варшавяне отнеслись к вашей радости?

– Все еще были на эмоциях от своей игры, потому никто не заметил (смеется). Лишь спустя пару часов тренерский штаб узнал, что моя бывшая команда завоевала титул.

– В курсе, что "Терек" возглавляют спартаковцы?

– Не знал. Что ж, они поработали на славу "Спартака". (Сергей АСТАХОВ)