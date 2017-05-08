Войцех Ковалевски: "Будет здорово, если "Спартак" и "Легия" встретятся в Лиге чемпионов"

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски, ныне работающий тренером вратарей "Легии", отметил, что после завоеванного чемпионского титула красно-белые должны начать подготовку к Лиге чемпионов. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Символично, что "Спартак" досрочно стал чемпионом после поражения "Зенита"?

– Конечно. И таких особенных вещей в этом чемпионате можно найти много. Нужно порадоваться успеху и начать подготовку к новому этапу. "Спартак" со следующего тура будет выходить на поле уже в новом статусе чемпиона России, а настрой соперников станет соответствующим. Летом уже придется думать о Лиге чемпионов и защите своего звания.

– Хотелось бы сыграть против "Спартака" в Лиге чемпионов?

– Для начала хочется осуществить свою мечту и выиграть с "Легией" чемпионат Польши. А потом уже будем думать о еврокубке. Было бы здорово встретиться с красно-белыми в группе.

– Ваш нынешний клуб многих удивил в прошлом сезоне в матчах против "Реала" и "Боруссии".

– Было дело. У "Легии" собрался хороший состав, который способен показывать хороший футбол на европейской арене. Команда хочет опять сыграть в Лиге чемпионов. В прошлом году она заняла третье место, обыграв в заключительном туре "Спортинг". Аналогия со "Спартаком" напрашивается. Ведь в свое время мы оказались в одной группе с "Баварией", "Интером" и лиссабонцами. И та же победа в последнем туре над "Спортингом" позволила "Спартаку" выйти в Кубок УЕФА.

– "Легия" и "Спартак" играют дважды вничью и выходят в плей-офф турнира. Как вам такой сценарий?

– Прекрасный! Но мы уже далеко забежали (смеется). Для начала хочу стать чемпионом. (Сергей АСТАХОВ)