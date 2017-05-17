Вокалиста "Би-2" задержали с марихуаной на матче "Спартак" - "Терек"

На матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек" (3:0) полицейские задержали вокалиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану, утверждает РИА "Новости". В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.

В свою очередь, директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании. Он пояснил, что сейчас группа находится в отпуске.

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