21:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вокалиста "Би-2" задержали с марихуаной на матче "Спартак" - "Терек"

0
0
0
0

На матче 29-го тура чемпионата России "Спартак""Терек" (3:0) полицейские задержали вокалиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану, утверждает РИА "Новости". В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.

В свою очередь, директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании. Он пояснил, что сейчас группа находится в отпуске.

Золотой день "Спартака". Болельщики прорвались на поле "Открытие Арены" (видео)

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20170517/1494520585.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий