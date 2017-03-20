Во время паузы "Зенит" планирует сыграть с "Уфой"

После воскресного матча 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0) игроки "Зенита", не задействованные в национальных сборных, получили четыре дня выходных. Первая тренировка после отдыха назначена на ближайшую пятницу. Кроме того, во время паузы в чемпионате намечена товарищеская игра с "Уфой", которая состоится в Санкт-Петербурге. (Сергей ЦИММЕРМАН)