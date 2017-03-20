15:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Во время паузы "Зенит" планирует сыграть с "Уфой"

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После воскресного матча 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0) игроки "Зенита", не задействованные в национальных сборных, получили четыре дня выходных. Первая тренировка после отдыха назначена на ближайшую пятницу. Кроме того, во время паузы в чемпионате намечена товарищеская игра с "Уфой", которая состоится в Санкт-Петербурге. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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grroznyi85

alex-ls. С Добрым утром. "Уфа" и "Зенит" все два матча между собой в чемпе уже сыграли.

15:49

alex-ls

такой же товарняк и в чемпе сыграют

15:12

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