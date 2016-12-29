17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вместо "Спартака" Эменике перейдет в "Локомотив"?

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Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике ведет переговоры о вероятном переходе в "Локомотив", утверждает Ajansspor. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Спартак", однако, согласно источнику, красно-белые отказались от услуг 29-летнего игрока. После этого представитель нигерийца вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Paolo Di Canio

Правильно чтобы гильерме спокойно мог теперь спать, все таки он любимый клиент для эма)))))

18:29

James Gang

Тогда Кариоку и Ибсона тоже в Локо!

18:20

riper

Ну вот, это похоже на истину. С какого перепугу, он мог появится в Спартаке?

18:16

Свинству Бой!

Этот турецкий баклажжянспорт реально веселит. Ракицкого к нам чуть ли не за 30-ку отправляет.

18:09

spetrov

Хорошо армейским болельщикам. Никто мозг не выносит постоянными слухами.

18:09

баламошка

Давно бананового дождя не видел?)

18:08

vne9

На кой нам эта абизяна?

18:02

bond1951

а что так спам своих бросаете...

17:59

Ботаникум

"Паровозные" селекционеры типа "панченко-лысенко" любят "тухлятинку"!

17:54

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