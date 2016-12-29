Вместо "Спартака" Эменике перейдет в "Локомотив"?

Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике ведет переговоры о вероятном переходе в "Локомотив", утверждает Ajansspor. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Спартак", однако, согласно источнику, красно-белые отказались от услуг 29-летнего игрока. После этого представитель нигерийца вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.
Paolo Di Canio
Правильно чтобы гильерме спокойно мог теперь спать, все таки он любимый клиент для эма)))))
18:29
James Gang
Тогда Кариоку и Ибсона тоже в Локо!
18:20
riper
Ну вот, это похоже на истину. С какого перепугу, он мог появится в Спартаке?
18:16
Свинству Бой!
Этот турецкий баклажжянспорт реально веселит. Ракицкого к нам чуть ли не за 30-ку отправляет.
18:09
spetrov
Хорошо армейским болельщикам. Никто мозг не выносит постоянными слухами.
18:09
баламошка
Давно бананового дождя не видел?)
18:08
vne9
На кой нам эта абизяна?
18:02
bond1951
а что так спам своих бросаете...
17:59
Ботаникум
"Паровозные" селекционеры типа "панченко-лысенко" любят "тухлятинку"!
17:54