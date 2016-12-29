Вместо "Спартака" Эменике перейдет в "Локомотив"?

Нападающий "Фенербахче" Эммануэл Эменике ведет переговоры о вероятном переходе в "Локомотив", утверждает Ajansspor. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в "Спартак", однако, согласно источнику, красно-белые отказались от услуг 29-летнего игрока. После этого представитель нигерийца вступил в переговоры с представителями железнодорожников. Стороны обсуждают возможность аренды Эменике до конца текущего сезона.