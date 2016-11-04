Владислав Радимов: "Завидую футболистам, которые будут играть на новом стадионе в Санкт-Петербурге"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил свое восхищение от строящегося на Крестовском острове стадиона. По словам бывшего игрока питерцев, он завидует нынешнему составу "Зенита", который со следующего года начнет играть на новой арене.

"Хо-хо! И Вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, ерничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен: когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся "аханья-оханья" всех, кто сюда пожалует! А если про сегодняшние недоделки... Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: "После сдачи доделаем напильником!" :)))) В любом случае, стадион не на свалке строится. Напротив, прародитель у него отличный: стадион им. Кирова. Сам туда с радостью бегал мальчишкой на матчи "Зенита"! А потом дважды играл: за сборную в день закрытия Игр доброй воли в 94-м и последний матч перед началом строительства в 2006-м против "Динамо"! Одним словом, завидую футболистам, которые будут тут играть! ЗАВИДУЮ! Самый лучший стадион для самого лучшего города", - написал Радимо в Instagram.