Владислав Радимов: "В свое время мог перейти в "Спартак"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что мог однажды оказаться в "Спартаке". Специалист отметил, что не жалеет о своем решении отклонить предложение столичного клуба.

– В свое время у меня был вариант с переходом в московский "Спартак", но я отказался и выбрал свой путь, – цитирует "Спорт FM" Радимова. – Да, наверняка я сейчас был бы многократным чемпионом России. Но зато всем людям и своим друзьям я смотрю в глаза без зазрения совести. Я остался предан клубу.