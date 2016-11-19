Владислав Радимов: "В свое время мог перейти в "Спартак"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что мог однажды оказаться в "Спартаке". Специалист отметил, что не жалеет о своем решении отклонить предложение столичного клуба.
– В свое время у меня был вариант с переходом в московский "Спартак", но я отказался и выбрал свой путь, – цитирует "Спорт FM" Радимова. – Да, наверняка я сейчас был бы многократным чемпионом России. Но зато всем людям и своим друзьям я смотрю в глаза без зазрения совести. Я остался предан клубу.
Дополнительная информация
http://sportfm.ru/news/radimov-byl-variant-s-perekhodom-v-spartak.html
Mark Krass
Помним Владик, как ты за ЦСКА играл, помним.Хорошо ведь играл... Правда потом за Зенит больше матчей сыграл. Но перейти в спратак в чемпионские его годы ты мог только с 92 по 96 из ЦСКА))Чего, родной, забыл где играл?))
23:31
merniloskut
Слава Богу, что миска сия нас миновала!
23:31