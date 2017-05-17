Владислав Радимов: "Первый матч Ломбертса за "Зенит" - пара обрезов и пенальти в наши ворота"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально попрощался с защитником первой команды Николасом Ломбертсом. Бельгиец перешел в "Зенит" в 2007 году, когда Радимов еще сам выступал за клуб в качестве футболиста. По окончании текущего сезона он покинет команду и продолжит карьеру в "Остенде".

"Спасибо тебе за все, дружище! Двери моего дома для тебя открыты всегда! P.S. Первый матч Нико, кажись, с "Ростовом" на "Петровском"... Пара обрезов и пенальти в наши ворота... Мать моя женщина, вот это "шедевр" приехал из Бельгии усилить нашу оборону", - написал Радимов на своей странице в Инстаграме.