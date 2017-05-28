Владислав Радимов: "Меня задело сообщение Глушакова в Твиттере"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов отметил, что в минувшем сезоне его больше всего разозлило то, что "Зенит" не стал чемпионом России. Радимов подчеркнул, что в следующем сезоне питерцы должны сделать все, чтобы стать чемпионами.

– Главное слово или фраза сезона?

– Как зенитовца меня задела публикация в Твиттере Глушакова с фразой "Когда будем праздновать?". Я уважаю Дениса, но это должно зацепить футболистов "Зенита". В следующем сезоне они должны сделать все возможное и невозможное, чтобы стать чемпионами и выложить такую же фотографию в ответ спартаковцу.

– Кто стал лучшим боссом клуба?

– Евгений Гинер. Почему? Во-первых, он построил стадион. Во-вторых, безболезненно произвел смену тренера. А ведь предыдущий стоял у руля сборной России. И в-третьих, с теми потерями, что понесла команда, ЦСКА попал в Лигу чемпионов.

– Что или кто заставил вас хохотать?

– Очень много интересного крутится вокруг федерального спортивного канала. Когда включаешь телевизор, то видишь некоторые истории, когда хочется улыбаться. Например, путают игроков в интервью.

– Что или кто вас сильнее всего разозлил?

– "Зенит" не стал чемпионом.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– 16 лет спустя. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Радимова