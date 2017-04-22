Владислав Радимов: "Хочу снять шляпу перед игроками "Урала"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов отдал должное игрокам "Урала" после матча между командами в рамках 24-го тура премьер-лиги, который завершился победой петербуржцев со счетом 2:0. "Урал" заканчивал игру ввосьмером после удалений Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– По первому удалению: видно, что игрок "Урала" наступил на ногу сопернику, – заявил в эфире "Все на матч" Радимов. – Хотя с трибуны и без повтора казалось, что игрок "Урала" вышел первым на мяч. Отдаю этот эпизод на усмотрение судьи. Что касается удаления Павлюченко, то я не могу читать по губам. Наверное, он сказал много того, чего говорить нельзя.

Хочу снять шляпу перед игроками "Урала", которые в конце игры пошли в атаку всей командой, чтобы отыграться. Блестящая команда.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова