Владислав Радимов: "Если "Зенит-2" мешает Луческу, его надо убрать"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подчеркнул, что не будет против расформирования команды. Вчера наставник "Зенита" Мирча Луческу заявил, что не считает целесообразным существование "Зенита-2".

– Он главный тренер "Зенита", если он так считает, наверное, он прав, – цитирует ТАСС Радимова. – Мы все работаем для того, чтобы побеждал основной "Зенит". Если ему вторая команда мешает, значит, ее нужно убрать. Думаю, что этот год мы доиграем до декабря месяца. Сейчас мы не можем сняться.

Вопрос о возможном снятии будет решать руководство, но если это мешает главной команде, чем раньше – тем лучше. Ясно, что вторые команды созданы для того, чтобы помогать первым. Все должно делаться в угоду первой команде.