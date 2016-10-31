Владислав Радимов: "Если "Зенит-2" мешает Луческу, его надо убрать"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подчеркнул, что не будет против расформирования команды. Вчера наставник "Зенита" Мирча Луческу заявил, что не считает целесообразным существование "Зенита-2".
– Он главный тренер "Зенита", если он так считает, наверное, он прав, – цитирует ТАСС Радимова. – Мы все работаем для того, чтобы побеждал основной "Зенит". Если ему вторая команда мешает, значит, ее нужно убрать. Думаю, что этот год мы доиграем до декабря месяца. Сейчас мы не можем сняться.
Вопрос о возможном снятии будет решать руководство, но если это мешает главной команде, чем раньше – тем лучше. Ясно, что вторые команды созданы для того, чтобы помогать первым. Все должно делаться в угоду первой команде.
GalacticBoy
Ну, это просто идеальный вариант,убрать никому не нужный бомжатский клуб
15:33
Флаваноид
Очень может быть, что Владислав иронизирует, сквозь текст это просматривается, но сказано так, чтобы претензий к нему потом не было :)
15:29
Statut
Кажется руководству стало накладно содержать вторую команду, вот и придумали такой красивый ход как недовольство тренера.
15:25
Коновалов
Миллер, зачем вы привели этого маразматика- румына? Вывод : зениту перекрыть доступ финансирования гос/деньгами, румына - в болгарию !!!
15:23
adamantane'
Да, заголовок двоякий, и лишь интуитивно можно догадаться, кого же Радимов предложил бы убрать. Ну, а контекст лишь подтверждает догадку.
15:18
PitersS
PS..не глядя на результаты..
14:50
PitersS
Другой через год придет и скажет -надо.., и по новой. Пусть Луческу берет в первую кого ему надо, а в Зенит 2 подобрать побольше молодых-денег они много не запросят-им бы хоть как играть и глядя на результаты-учить, учить и, еще раз, учить.. Не устраивать гонку со Спартаком 2, а быть, хоть, на последнем месте, а пару игроков в основу каждый год рекомендовать. Пусть, хоть, Зенит 2 играет в удовольствие, а не за очки.
14:48
raver87
Неприятно это все. Интересная команда, целиком из своих, в городе за ними следят, болеют и тут такое.
14:05
mr.objectivity
Владик, извиняюсь, ты все ясно сформулировал. Накосячили писаки из СЭ в заголовке
14:02
mr.objectivity
Владик, уточни, кого нужно убрать - Зенит-2 или Луческу?
14:00
Странно все это
Двоякий заголовок.
13:46
Патриот Сибири
Лучше бы первый Зенит убрали. До декабря, так уж и быть, потерпели бы.
13:45