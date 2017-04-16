Владислав Радимов: "Через три тура в таблице все может кардинально измениться"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" ответил на вопросы бывшего полузащитника красно-белых Егора Титова. По словам специалиста, в этой встрече будет забито много голов.

– Раньше матчи "Спартака" и "Зенита" были противостояниями личностей: Радимов – Титов, Парфенов – Горшков... Есть ли сейчас такое? И есть ли в обеих командах такие игроки, которые, стукнув себя кулаком в грудь, могли бы гордо сказать: "Я – спартаковец" и "Я – зенитовец", – вопрос Радимову.

– Всегда можно найти на поле людей, которые давно защищают цвета одного и другого клуба. А значит – есть и такие противостояния. Сейчас, возможно, в меньшей степени: раньше футболисты не так часто меняли команды. Люди же, о которых ты говоришь, конечно, есть. Легко назову таких в "Зените" – Кержаков, Анюков, Ломбертс, Данни... Это уже немало. А у красно-белых – это воспитанники "Спартака" или те, кто давно в системе клуба, как Ребров и Джано, например. Или Комбаров. Думаю, в итоге тоже наберется не меньше 4 - 5 человек, которые могут сказать: "Я – спартаковец".

– Назови счет матча! Если угадаешь, тогда то, что я тебе должен после нашей последней встречи на учебе, умножается пятикратно.

– Сначала надо отдать то, что должен (смеется). А счет... Будет много голов, и "Зенит" выиграет. А дальше у "Спартака" по календарю – "Ростов" и ЦСКА. Так что уже через три тура в таблице все может кардинально измениться. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Напомним, что матч состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.