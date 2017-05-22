Владислав Безбородов: "Привлечение иностранных судей – это не панацея"

Судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов, признанный лучшим арбитром сезона, подчеркнул, что сложнее всего в чемпионате России работать на матчах "Зенита". При этом рефери отметил, что понимает клубы, которые поднимают вопрос привлечении иностранных судей.

– Готовы в следующем году судить матчи на домашнем чемпионате мира? – вопрос Безбородову.

– Спросите любого судью, он, конечно, ответит "да". Другой вопрос – возможно это или нет. Для каждого арбитра самый важный матч – это следующий. А чемпионат мира? Так далеко загадывать я не берусь. Как Бог даст.

– Какую команду в премьер-лиге сложнее всего судить?

– Как ни странно, назову "Зенит". Хотя я эту команду и не сужу.

– Как относитесь к разговорам о том, что в весенней части чемпионата России нужно привлекать иностранных арбитров?

– Можно понять те клубы, которые поднимают этот вопрос. Эмоциональные моменты возникают после ошибок наших судей или какой-то несправедливости на поле. Но, поймите, без ошибок все равно никуда. А привлечение иностранных судей – это не панацея. Мне кажется, сейчас уже все предельно уровнялось. У нас хороший уровень.

Просто молодым судьям пока еще не хватает стабильности. Но в целом есть костяк российских судей, которые могут работать на любом топовом матче – и у нас, и за рубежом. Нужно набраться терпения доверять. Футболист постепенно прогрессирует, то же самое происходит и с судьей. Наверное, растут даже немного дольше, чем игроки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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