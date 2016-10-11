Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура премьер-лиги, информирует сайт РФС. Центральная игра между "Спартаком" и "Ростовом", как сообщал "СЭ", доверена арбитру из Санкт-Петербурга Владиславу Безбородову.

Рефери Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, вокруг работы которого на поединке "Зенит" – "Спартак" в 9-м туре (4:2) разразился скандал, пропускает уик-энд. Судья Роман Галимов, во встрече "Спартак" – "Уфа" в 8-м туре (0:1) ошибочно не назначивший пенальти в пользу красно-белых, отправится на игру "Оренбург" – "Томь".

Впервые с 12 августа в премьер-лиге в качестве главного судьи будет работать Владимир Москалев. В активе Артема Чистякова всего лишь один матч в чемпионате России.

Напомним, что на прошлой неделе свой пост оставил глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов. Исполняющим обязанности назначен действующий арбитр Алексей Николаев, который этот тур пропускает.

14 октября, пятница

ЦСКА – "Уфа": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

15 октября, суббота

"Амкар" – "Локомотив": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Рубин" – "Крылья Советов": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Сергей Французов (Москва).

"Спартак" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

16 октября, воскресенье

"Урал" – "Зенит": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Оренбург" – "Томь": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Арсенал" – "Краснодар": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

17 октября, понедельник

"Анжи" – "Терек": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).