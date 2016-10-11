Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура премьер-лиги, информирует сайт РФС. Центральная игра между "Спартаком" и "Ростовом", как сообщал "СЭ", доверена арбитру из Санкт-Петербурга Владиславу Безбородову.
Рефери Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, вокруг работы которого на поединке "Зенит" – "Спартак" в 9-м туре (4:2) разразился скандал, пропускает уик-энд. Судья Роман Галимов, во встрече "Спартак" – "Уфа" в 8-м туре (0:1) ошибочно не назначивший пенальти в пользу красно-белых, отправится на игру "Оренбург" – "Томь".
Впервые с 12 августа в премьер-лиге в качестве главного судьи будет работать Владимир Москалев. В активе Артема Чистякова всего лишь один матч в чемпионате России.
Напомним, что на прошлой неделе свой пост оставил глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов. Исполняющим обязанности назначен действующий арбитр Алексей Николаев, который этот тур пропускает.
14 октября, пятница
ЦСКА – "Уфа": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
15 октября, суббота
"Амкар" – "Локомотив": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Рубин" – "Крылья Советов": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Сергей Французов (Москва).
"Спартак" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
16 октября, воскресенье
"Урал" – "Зенит": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
"Оренбург" – "Томь": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Арсенал" – "Краснодар": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
17 октября, понедельник
"Анжи" – "Терек": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
Platinum1991
Желаем Владиславу Безбородову ЧЕСТНО выполнить свой судейский ДОЛГ! Пусть победит сильнейший на футбольном поле, а не в питерских и московских кулуарах, согласно цены вопроса! Желаем командам показать своё мастерство, порадовать нас яркой игрой и УВАЖИТЕЛЬНО относиться друг к ДРУГУ! Игра предстоит ИНТЕРЕСНАЯ, поэтому судейство должно быть на высоте и НЕ СОВЕРШАТЬ судейских ОШИБОК! Ведь это позор для судьи на всю оставшуюся ЖИЗНЬ! Мешков в матче Зенита с Ростовом опозорился. Алексей Николаев в матче Спартака с Локомотивом в прошлом году - опозорился! Сергей Иванов в недавнем матче Зенита со Спартаком опозорился! Что ни судья - то ходячий ПОЗОР! Это же ПОЗОРНОЕ клеймо на всю жизнь. Пора прекращать ПОЗОРИТЬСЯ!
23:40
Cantona~~
Зачем Вилкова назначили, там вообще судья не нужен, и так все ясно. Федотову повезло конечно, немного подзаработает, у Безбородова проблемы, беспристрастно судить не умеет, попробует прибить хозяев - подведет коллег, перспективы отлучения от кормушки уже не за горами, прибьет Ростов - не выполнит заказ... Дилемма.
23:28
Пиитерец
О, у Пищевика уже отличная отмазка готова на случай слива Ростову.
23:27
Болела_23
Ну всё,питерский судья естественно не даст победить Спартаку,чтоб политпроект победил. Всё расписано едросами.
23:26
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну все. это заговор. предлагаю уволить карьеру загодя, дабы человек не мучился. все равно ниче не светит...
23:19
foreverCSKAforever
Вилков и Безбородов. Похоже наверху решили, что достаточно интриг в борьбе за первое место.
23:13
Баск
И тишина...
22:28
vard432
Урал готовься, в начале игры, примерно на 20 минуте будет левый пеналь, затем ключевых игроков посадят на горчичники, все по старой питерской схеме
22:28
Гаттузо зол!
И да. Надеюсь капитально подкинешь дровишек, чтобы у мясных полыхало до следующего года!
22:21
Гаттузо зол!
Владик ты знаешь что делать.
22:19