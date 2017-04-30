Владислав Безбородов: "Если назначают на матч ЦСКА - "Спартак", значит, мы достойны этого"

Главный арбитр матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2) Владислав Безбородов заявил, что его бригада сработала как настоящая команда. Безбородов впервые работал с бригадой в составе Дмитрия Мосякина и Дмитрия Чельцова в качестве помощников на линии, Алексея Сухого и Алексея Матюнина в качестве дополнительных помощников и Антона Кобзева как резервного судьи.

– Дерби не может быть простым, – цитирует "Р-Спорт" Безбородова. – Игрой надо управлять. Игра сложилась так, как мы сумели с ней справиться, так как нами были приняты правильные решения. Мы сработали нашей настоящей судейской командой, а всем моим коллегам, болевшим за нас, через вас передаю спасибо.

Все вместе вшестером мы работали в первый раз. Если мы получили назначение на этот матч, значит, мы достойны этого, значит, соответствуем уровню. Собрались, все профессионалы, взяли друг друга за руки и командой пошли на поле.

Момент в начале встречи у ворот "Спартака"? У меня за воротами был помощник, он видел этот момент, и мне даже незачем было "нырять" в ту ситуацию, потому что человек профессионально разобрался в эпизоде, который подтвердил, что хорошо, что у нас в этой встрече были дополнительные арбитры.

Остановки из-за пиротехники? После первого случая мы добавили к основному времени матча 2 минуты, после второго – 1 минуту 30 секунд. Кроме этого на поле были выходы врачей, замены, а также в течение добавленного времени была осуществлена замена, поэтому итого к основному времени встречи были добавлены 7 минут.