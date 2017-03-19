Владимир Вайсс: "Против "Локомотива" Ананидзе играл под нападающим, но это не его позиция"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший отметил, что специально прибыл в Москву, чтобы посетить матч 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1). Специалист подчеркнул, что в минувшей игре наблюдал за выступлениями своих подопечных.

Специально прибыл в Москву в деле посмотреть на игру Ананидзе и Кверквелия, – цитирует "Спорт FM" Вайсса. – Рад, что спартаковец вышел в основе. Вчера Джано вышел под нападающим. Я считаю – это не лучшая его позиция. Я вижу его или на фланге, или глубже в полузащите.

Хотел бы поблагодарить Семина, что он взял Соломона Кверквелия из "Рубина", где он почти не играл. Семин дал ему шанс.