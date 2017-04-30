19:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Владимир Шевельков: "ЦСКА все равно обгонит "Зенит"

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Известный болельщик "Зенита", актер и режиссер Владимир Шевельков уверен, что, несмотря на поражение от "Спартака" в дерби (1:2), у ЦСКА больше шансов на победу в серебряной гонке, чем у петербуржцев.

– Честно говоря, опасаюсь за игру "Спартака" в Лиге чемпионов – прокомментировал исход дерби Шевельков. – А что касается исхода гонки за второе место, думаю, что ЦСКА все равно обгонит "Зенит". Нашей команде нужно самой набирать очки, никто за нее это не сделает. А с игрой у нее проблемы. Впереди есть матч с "Краснодаром", который доказал, что он очень серьезный соперник. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Bibigon2000

ну да свиньи то вон как в ЛЧ всех жарят! скоро может даже гол забьют,если Легия какая -нибудь попадется

19:53

Ралпачан Фляйшманъ

за игру любителя целоваться со штангами лучше поволнуйтесь)) следующий год ромбикам отдавать долги за этот, в том числе - и судьбе)) так что будут еще и выпученные глаза глушни, и истерики в пейсбуке его мамы, и унылый федун)) скриньте, чё)

19:53

Haiaxi

ЦСКА обгонит Зенит, а Краснодар обгонит ЦСКА )) По сути дела ЦСКА сам в ЛЧ уже несколько лет позорится.

19:40

Roma_Totti

Капец...)))) Опасаться надо от игры ЦСКА в ЛЧ, и за вечный рекорд Акинфеева там.)))))))))))

19:37

shpasic

а за игру ЦСКА или Зенита в Лиге Чемпионов не стоит опасаться что ли? ничем не лучше Спартака будет.

19:34