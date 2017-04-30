Владимир Шевельков: "ЦСКА все равно обгонит "Зенит"

Известный болельщик "Зенита", актер и режиссер Владимир Шевельков уверен, что, несмотря на поражение от "Спартака" в дерби (1:2), у ЦСКА больше шансов на победу в серебряной гонке, чем у петербуржцев.
– Честно говоря, опасаюсь за игру "Спартака" в Лиге чемпионов – прокомментировал исход дерби Шевельков. – А что касается исхода гонки за второе место, думаю, что ЦСКА все равно обгонит "Зенит". Нашей команде нужно самой набирать очки, никто за нее это не сделает. А с игрой у нее проблемы. Впереди есть матч с "Краснодаром", который доказал, что он очень серьезный соперник. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Bibigon2000
ну да свиньи то вон как в ЛЧ всех жарят! скоро может даже гол забьют,если Легия какая -нибудь попадется
19:53
Ралпачан Фляйшманъ
за игру любителя целоваться со штангами лучше поволнуйтесь)) следующий год ромбикам отдавать долги за этот, в том числе - и судьбе)) так что будут еще и выпученные глаза глушни, и истерики в пейсбуке его мамы, и унылый федун)) скриньте, чё)
19:53
Haiaxi
ЦСКА обгонит Зенит, а Краснодар обгонит ЦСКА )) По сути дела ЦСКА сам в ЛЧ уже несколько лет позорится.
19:40
Roma_Totti
Капец...)))) Опасаться надо от игры ЦСКА в ЛЧ, и за вечный рекорд Акинфеева там.)))))))))))
19:37
shpasic
а за игру ЦСКА или Зенита в Лиге Чемпионов не стоит опасаться что ли? ничем не лучше Спартака будет.
19:34