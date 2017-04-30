Владимир Шевельков: "ЦСКА все равно обгонит "Зенит"

Известный болельщик "Зенита", актер и режиссер Владимир Шевельков уверен, что, несмотря на поражение от "Спартака" в дерби (1:2), у ЦСКА больше шансов на победу в серебряной гонке, чем у петербуржцев.

– Честно говоря, опасаюсь за игру "Спартака" в Лиге чемпионов – прокомментировал исход дерби Шевельков. – А что касается исхода гонки за второе место, думаю, что ЦСКА все равно обгонит "Зенит". Нашей команде нужно самой набирать очки, никто за нее это не сделает. А с игрой у нее проблемы. Впереди есть матч с "Краснодаром", который доказал, что он очень серьезный соперник. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"