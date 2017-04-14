15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Владимир Пресняков: "Я - сектант! И Миша Боярский - тоже"

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Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков–старший принял высказывание нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о сектантах на свой счет. По его словам, футболисту, ранее выступавшему за красно-белых, не стоило так высказываться в адрес бывшей команды.

 
Артем ДЗЮБА.Артем Дзюба: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами"

- Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он - человек со странной лексикой, порой такое скажет, - отметил Пресняков. - Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 - 50 поддерживают "Спартак"? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.

Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый "Зенит" стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что "Динамо" вернулось в премьер-лигу. Он тоже сектант.

- Может, Дзюба завидует, ведь уходил он в "Зенит" за трофеями.

- Артем ведь сказал "но". Он прав, все болельщики соскучились по чемпионскому званию. Дзюба - футболист до мозга, настоящий боец! Жалко, что не удалось с ним договориться. Надо было пытаться удержать его в "Спартаке". Но так жестко высказываться в адрес своей бывшей команды не стоит, ведь из-за этого его ненавидят болельщики москвичей. Кто знает, как повернется жизнь. Вдруг, Артем вернется назад, а вражду уже тяжело будет погасить. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Доктор-Ч

Артёмка просто страус, у которого мозг меньше глаза. Вот и несёт всякую ахинею.

16:10

Dolphin75

Вот валет из Тулы явный сектант - на опросы болельщиков ссылается, своих мозгов нет

16:07

Dolphin75

Впервые услышал что ли?)

16:05

Dolphin75

Это слово не Артемон придумал. Странно, что Пресняков-дед так реагирует. Порой, даже зачастую, сектант и не осознаёт, что он в секте.

16:04

Sandberg

Владимир, не обижайся)

15:49

Валет Тула

глупенькие зенитовцы... вот результаты опроса....у кого больше болельщиков )))) наглядно !

15:41

Айртон)

Петрович, Боярский с тобой и рядом не стоял!))

15:34

Уралмашевец

Ну, если Пресняков и Боярский таскают в трусах петарды и нюхают вонючки по ходу матча...

15:12

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