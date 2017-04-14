Владимир Пресняков: "Я - сектант! И Миша Боярский - тоже"

Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков–старший принял высказывание нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о сектантах на свой счет. По его словам, футболисту, ранее выступавшему за красно-белых, не стоило так высказываться в адрес бывшей команды.
- Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он - человек со странной лексикой, порой такое скажет, - отметил Пресняков. - Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 - 50 поддерживают "Спартак"? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.
Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый "Зенит" стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что "Динамо" вернулось в премьер-лигу. Он тоже сектант.
- Может, Дзюба завидует, ведь уходил он в "Зенит" за трофеями.
- Артем ведь сказал "но". Он прав, все болельщики соскучились по чемпионскому званию. Дзюба - футболист до мозга, настоящий боец! Жалко, что не удалось с ним договориться. Надо было пытаться удержать его в "Спартаке". Но так жестко высказываться в адрес своей бывшей команды не стоит, ведь из-за этого его ненавидят болельщики москвичей. Кто знает, как повернется жизнь. Вдруг, Артем вернется назад, а вражду уже тяжело будет погасить. (Сергей АСТАХОВ)
Доктор-Ч
Артёмка просто страус, у которого мозг меньше глаза. Вот и несёт всякую ахинею.
16:10
Dolphin75
Вот валет из Тулы явный сектант - на опросы болельщиков ссылается, своих мозгов нет
16:07
Dolphin75
Впервые услышал что ли?)
16:05
Dolphin75
Это слово не Артемон придумал. Странно, что Пресняков-дед так реагирует. Порой, даже зачастую, сектант и не осознаёт, что он в секте.
16:04
Sandberg
Владимир, не обижайся)
15:49
Валет Тула
глупенькие зенитовцы... вот результаты опроса....у кого больше болельщиков )))) наглядно !
15:41
Айртон)
Петрович, Боярский с тобой и рядом не стоял!))
15:34
Уралмашевец
Ну, если Пресняков и Боярский таскают в трусах петарды и нюхают вонючки по ходу матча...
15:12