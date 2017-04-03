14:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Владимир Пресняков: "А что Дзюба хотел, чтобы болельщик, сидящий на диване, вышел вместо него на поле?"

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Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков–старший критично отозвался о словах Артема Дзюбы, сказанных после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0). 

Напомним, ранее форвард сборной России сказал следующее: "Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда ни глянь, – все во всем профессионалы. Все всё умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают – и то спотыкаются".

– Зачем же он про болельщиков так? В жизни футболиста они играют большую роль, - отметил Пресняков. - Тот же Кокорин не стоит тех денег, которые ему платят. Но это его профессия. А человек, который сидит на диване, возможно, получает всего пятнадцать тысяч рублей в месяц, и он имеет право говорить все, потому что он - болельщик. Без них смысл деятельности Дзюбы или Кокорина теряется.

Как я оцениваю игру Артема и Александра во вчерашнем матче? Как выступление футболистов из пензенской или брянской команды!

Сидя на диване... А что Дзюба хотел, чтобы этот человек вместо него вышел на поле? Иногда, наверное, и Артем сидит на диване и со страшной завистью смотрит на Месси или Роналду и тоже говорит: "Куда побежал? Куда бьешь?". В нашей стране все люди разбираются в трех вещах: это футбол, музыка и медицина. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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совва

кому он нужен, кроме болельщиков?)

15:47

Ювенал

Не знаю, читал ли Артем Ильфа и Петрова. Но настоящий футбольный болельщик умеет все, кроме одного - играть в футбол. На то он, собственно говоря, и болельщик!

15:36

Thomas_Boy

Готов сыграть вместо Дзюбы.

15:36

NickNo

А почему нет варианта такого: Нет, не согласен, потому что деревянное полено не должно говорить, его место в ФНЛ.

15:29

delacrua

лет через 10, когда коленочки совсем откажут, будет артемка сидеть с баночкой пива и советы с дивана раздавать, как играть надо...

15:06

SPFAN

Игрочишка))) Троллить,падать,ныть у него получается, чем играть!

15:04

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