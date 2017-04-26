Владимир Парняков: "Пенальти? На усмотрение судьи"

Полузащитник "Оренбурга" Владимир Парняков в перерыве матча 25-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что не может обсуждать решение Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота его команды. С этого одиннадцатиметрового и был забит единственный пока гол в этой встрече.

– Пенальти? На усмотрение судьи, – сказал во флеш-интервью в эфире канала "Наш футбол" Парняков. – Он сначала посмотрел – потом дал. Не могу комментировать. Будут другие разбираться.

Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" //

Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит"