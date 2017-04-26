Владимир Парняков: "Пенальти? На усмотрение судьи"

Полузащитник "Оренбурга" Владимир Парняков в перерыве матча 25-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что не может обсуждать решение Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота его команды. С этого одиннадцатиметрового и был забит единственный пока гол в этой встрече.
– Пенальти? На усмотрение судьи, – сказал во флеш-интервью в эфире канала "Наш футбол" Парняков. – Он сначала посмотрел – потом дал. Не могу комментировать. Будут другие разбираться.
Вилков ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" //
Трансляция матча "Оренбург" - "Зенит"
Митюня
И продолжил: "Если бы судья здесь не усмотрел - мы бы еще что-нибудь придумывали"
19:09
Platinum1991
Какое усмотрение??? Нет такого в правилах, а есть судейские рекомендации УЕФА, как надо трактовать эти моменты игры! Какое усмотрение! Усмотрение это - КОРРУПЦИЯ и ПРОИЗВОЛ! Заплатили - поставил пенальти, не заплатили - не поставил! Это же ЧИСТЕЙШАЯ коррупция в судействе! Наши арбитры умеют судить - можете в этом НЕ СОМНЕВАТЬСЯ! Наших арбитров ПОРТИТ цена вопроса и большие деньги на кону! А когда платят большие деньги, которые арбитрам даже и не снились, так наши арбитры готовы хоть ЧЁРТА лысого засудить - только ПЛАТИ! И находятся те, кто платит! Не будем показывать на них указующим перстом - это видно по судейству и судейским скандалам, в этом и в прошлом сезоне, кто и из какого клуба ЩЕДРО закидал судей ДЕНЬГАМИ! Некоторые судейские чиновники превратили судейство в коррупционную кормушку и присосались к ней! Их за уши не оттянешь, так они к ней ПРИСОСАЛИСЬ - по самый НЕБАЛУЙ! Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников КДК и РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Пенальти НЕ БЫЛО! Вилков ГРУБО ошибается! Жиркову надо было давать желтую карточку за СИМУЛЯЦИЮ, но вместо этого Вилков ПРИДУМЫВАЕТ пенальти! Благо Георгиев правил в штрафной НЕ НАРУШАЛ! Жирков симулировал и сам упал на игрока Оренбурга. СКАНДАЛ!!! Очередной! Но вы не переживайте! Арбитра Вилкова отмажут и оправдают, как отмазали и оправдали всех скандальных арбитров - Еськова, Егорова, Мешкова, Безбородова, Сельдякова, Иванова, Карасёва, которые скандально судили в этом сезоне! Вилков не первый и не последний! Судейская шаражка Будогосского оправдает этот судейский скандал в очередной, уже СОТЫЙ раз в этом сезоне!
19:09
котофеич
Это даже перестает быть смешным!!!впрочем все как в правительстве!!!
18:25
xSive
Никто ничего не решит.миллер и мутко все решили,давно
18:19
Gladiator-76
Браво! Парнякова и его семью и всех его родственников пожизненно освободить от платы за газ...
18:14
OSA
Как надоели эти междугазовские договорняки, отстой полный...
18:09