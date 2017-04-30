Владимир Маркин: "Свободная продажа билетов на матч ЦСКА - "Спартак" вызывает опасения"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" заявил, что реализация билетов на игру через свободную продажу вызывает определенные опасения по поводу безопасности из-за размещения болельщиков. Маркин выразил надежду на то, что все пройдет без эксцессов.

– Главное в таких матчах – правильная организация, а том числе и правильная продажа билетов, – цитирует "Р-Спорт" Маркина. – Насколько мне сообщили, здесь было маленькое недоразумение. Хозяева хотели распредели как можно больше билетов среди своих болельщиков, но не получилось, и они выпустили билеты в свободную продажу. И есть опасения, что в связи с этим, могут смещаться болельщики. И в этом есть определенные опасения. Надеюсь, организаторы это учли.

Меры безопасности соответствующие этому матчу, дерби, как говорится, всея Руси. Надеюсь, все пройдет без эксцессов. Я обращался к болельщикам обеих команд, чтобы они оставили выяснения отношений футболистам на поле, а сами были терпимее.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.