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Владимир Маркин: "Призываю болельщиков ЦСКА и "Спартака" достойно принять любой результат очной игры команд"

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Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин преддверии матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" выразил надежду на то, что с точки зрения поведения болельщиков команд все пройдет нормально. Маркин обратился к болельщикам с просьбой достойно принять итоговый результат для своей команды.

– Меры безопасности будут приняты, как и на всех матчах чемпионата, но особое внимание этой теме уделяться все-таки будет, – цитирует ТАСС Маркина. – Думаю, все должно пройти нормально, по крайней мере, мы на это надеемся.

Пользуясь случаем, еще раз хочу призвать болельщиков оставить выяснение отношений только командам на поле и спокойно и достойно принимать любой итоговый результат.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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