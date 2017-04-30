Владимир Маркин: "Поведение фанатов смазало впечатление от игры ЦСКА - "Спартак"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин после матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (1:2) заявил, что используя пиротехнику фанаты армейцев рисковали сорвать игру. На 55-й минуте встречи матч был прерван главным арбитром на 3 минуты из-за дыма от зажженных файеров фанатами ЦСКА.

– Я находился на трибуне и смог почувствовать весь дискомфорт от такого поведения болельщиков, – цитирует ТАСС Маркина. – Судья останавливал матч, фанатская трибуна ЦСКА могла сорвать встречу, таким образом подложив свинью клубу. Устраивать такое пиротехническое шоу около своих ворот чревато помехой защитникам собственной команды и Игорю Акинфееву. Судья имел полное право остановить матч, потому что играть в дыму некомфортно и опасно для здоровья.

Сам матч вышел очень достойным, команды оправдали афишу, была потрясающая по накалу и количеству моментов игра. К сожалению, поведение фанатских трибун смазало все впечатление. Сделаем выводы, будут приниматься жесткие меры, мы будем давать свои рекомендации по наказанию клубов за такое поведение болельщиков.

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