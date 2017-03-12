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Владимир Казаченок: "Гол "Зенита" и без повтора был виден"

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Бывший нападающий "Зенита" Владимир Казаченок считает, что в матче 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1) арбитр Евгений Турбин ошибочно не засчитал гол сине-бело-голубых. Он заявил, что судейская бригада еще в первом тайме потеряла контроль над игрой.

– То, что мяч пересек линию, было понятно даже на телевизионной картинке без повторов, – сказал Казаченок. – "Зениту" не засчитали чистый гол. Показалось, что судья минуты с двадцатой полностью потерял контроль над ситуацией. Игра пошла на самотек, и в игре этой победил "Амкар". Бесспорно, судья повлиял на результат матча, однако итоговые цифры на табло складываются из разных компонентов.

Что касается пенальти – нападающему всегда кажется, что его держат, на нем фолят, но не думаю, что здесь была явная ошибка арбитра. А вот забитый по правилам мяч судья, к сожалению, не засчитал. (Артем РЯБОВОЛ)

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