Владимир Ильин: "Очень жду матча против "Зенита" на "Крестовском"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин подчеркнул, что все футболисты клуба ждут встречи против "Зенита", которая пройдет на "Крестовском". Также форвард отметил значимость победы команды в 1/4 финала Кубка России против "Краснодара" (3:3, пенальти – 4:3).

– Кубковый матч с "Краснодаром" был самым эмоциональным, самым необычным в моей карьере, он войдет в историю российского футбола, – цитирует Znak.com Ильина. Эмоции совершенно неописуемые. Я никогда не участвовал в таких матчах, чтобы отыграться с 0:3 с такой командой и на таком стадионе.

– Александр Тарханов сказал, что "время покажет: историческая победа это или нет, может, еще будут какие-то интересные матчи". Поддерживаете его?

– Конечно! Даже учитывая такой же необычный матч с "Анжи". Еще впереди много интересных матчей и с "Зенитом", и со "Спартаком". Можно еще продолжать делать историю.

– Какие матчи важнее для вас – с "Зенитом" и "Спартаком" или предстоящий с "Рубином"?

– Я жду все матчи в премьер-лиге, в том числе с "Томью" и "Оренбургом", и, конечно, кубок тоже. Для меня каждый матч важный. Я в каждом из них хочу выкладываться на полную и забивать.

– Скорее всего, в этом году на игре с "Рубином" будет аншлаг. Это дополнительное волнение для вас?

– Наоборот! Приятнее, конечно, играть при полном стадионе. Но у нас и в предыдущих матчах в Екатеринбурге была хорошая поддержка. Но чем больше зрителей – тем приятнее для футболистов, особенно когда большинство из них за тебя.

– Матч с "Зенитом", который вы уже называли важным, пройдет на "Крестовском", насколько круто это для вас?

– Даже тем, кто не из Питера, хочется сыграть на этой арене. А это мой родной город – значит, двойной стимул для меня. Кроме того, стадион уже получил такую рекламу – выйти на поле в день матча-открытия хотят все. И, конечно, отец точно придет на эту игру.