Владимир Ильин: "Играть в "Зените" – мечта любого питерского игрока"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин в интервью "СЭ" рассказал, что не исключает возможности перехода в "Зенит". Форвард является воспитанником питерского футбола.

– Вы же воспитанник питерского футбола. Была возможность попасть в "Зенит"?

– Нет. Вариантов не было. Как-то прошел мимо всего этого. Двигался своим путем, через КФК.

– А сейчас в чемпионской гонке наверняка болеете за питерцев?

– Да я бы не сказал. Сейчас все внимание приковано к "Уралу". Вообще-то по статистике в весенней части турнира премьер-лиги чемпионы именно мы. Где-то даже прочитал, что чемпион приедет открывать "Крестовский" (смеется).

– Команду Луческу не критикует только ленивый. Вы бы сейчас ее усилили?

– Сейчас я забиваю в каждом матче, а у "Зенита" проблемы в атаке, туго мячи даются. Так что, если посмотреть на сухие цифры, то, конечно, усилил бы.

– Через тур появится шанс доказать, что вас в Питере в свое время не разглядели. Вообще мечтаете заиграть в будущем в "Зените"?

– Почему нет? "Зенит" не чужой мне клуб. Играть в нем – мечта любого питерского игрока. (Виталий АЙРАПЕТОВ)