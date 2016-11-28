Владимир Хашиг: "Грубость Хави Гарсии должна быть наказана"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг, комментируя эпизод с участием полузащитника "Зенита" Хави Гарсии и хавбека "быков" Юрия Газинского подчеркнул: грубость должна быть наказана. После единоборства в штрафной площади питерцев россиянин потерял сознание и был заменен. У него диагностирован перелом носа.

- Грубость должна быть наказана. В ближайшее время клуб озвучит свою позицию по эпизоду с Газинским и Хави Гарсией, - сказал Хашиг. (Сергей АСТАХОВ)