Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг, комментируя эпизод с участием полузащитника "Зенита" Хави Гарсии и хавбека "быков" Юрия Газинского подчеркнул: грубость должна быть наказана. После единоборства в штрафной площади питерцев россиянин потерял сознание и был заменен. У него диагностирован перелом носа.
- Грубость должна быть наказана. В ближайшее время клуб озвучит свою позицию по эпизоду с Газинским и Хави Гарсией, - сказал Хашиг. (Сергей АСТАХОВ)
Тони Старк
Долой марионеток-макларенеток Я верю фактам, а эту фотографию выкладывали здесь и Газинский на ней без гематом под глазами,как можно было сломать нос и не получить их?
14:15
Долой марионеток-макларенеток
Тони Старк, Вы - чудак
12:48
Slim Taller
Игровой эпизод,которые случаются в каждом матче.
12:24
Platinum1991
ВЛАДИМИР ХАШИГ: "ГРУБОСТЬ ХАВИ ГАРСИИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАКАЗАНА". Однозначно и безо всяких ВОПРОСОВ! За такую ГРУБОСТЬ, как минимум надо ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ на 10 матчей, а судью Николаева на ГОД лишать право судить игры чемпионата! Зениту не повезло в этой игре с судейством! Судья Николаев явно ПЕРЕМУДРИЛ! Хотел, как лучше для Зенита сделать, а получилось с точностью до НАОБОРОТ! Именно Николаев ВИНОВАТ в поражении Зенита! Игра была НИЧЕЙНАЯ, но ГРУБЫЕ судейские ошибки судейской бригады Николаева в этом матче, ПОМОГЛИ Зениту проиграть, а Краснодару выиграть! Судья Николаев помог Спартаку выиграть в матче с ЦСКА, а Зениту, в матче с Краснодаром, помог ПРОИГРАТЬ! Что позволено Спартаку, то не позволено Зениту! Второй гол Краснодара был забит с нарушением правил! Но судьи, и боковой и главный, ОШИБЛИСЬ с определением положения вне игры, и как результат - Зенит ПРОИГРАЛ! Николаеву ставилась задача помочь Зениту победить всеми НЕПРАВДАМИ, а получилось совсем НАОБОРОТ! Не справился судья Николаев и Зенит ПРОИГРАЛ, хотя игра была НИЧЕЙНАЯ. Зенит на ровном месте потерял очень важные ТРИ очка! Зениту нечего на судей пенять. Забивать надо самим, а не ждать судейских подарков в виде удалений и ЛИПОВЫХ пенальти! Игроки Зенита расслабились и за это поплатились, да и судья Николаев НАЧУДИЛ и помог Зениту проиграть! Зенит - НЕ ГОРЮЙ! Впереди целый ВТОРОЙ круг и есть ещё время поправить Зениту футбольные дела, а как оно получится будем посмотреть!
12:15
Тони Старк
У меня только один вопрос,почему на фотографии после матча сделаной Смловым в раздевалке Краснодара Газинский на ней?Когда ломают нос человеку у него под глазами образуются две гематомы,а у Газинского их нет?
12:07
Жуниньё Пернамбукану
это прально
12:04